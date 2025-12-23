中選會委員提名納在野推薦 綠籲依法審查 藍稱「好的開始」

行政院22日下午公布中選會委員提名名單，納入在野黨團推薦人選。國民黨立委許宇甄表示，這表示行政院願意傾聽在野黨的聲音，是個好的開始；民眾黨立委黃國昌表示黨團審查時一定會「公事公辦」。民進黨立委鍾佳濱則盼立法院能回歸專業審查。

中選會6位委員任期已於今年(2025年)11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，行政院日前邀集朝野政黨推薦，並在22日下午公布提名名單。

對於名單中包括在野黨推薦的人選，國民黨團副書記長許宇甄表示，行政院願意從善如流，將各黨推薦人選納入名單，顯示願意傾聽在野黨的聲音，是一個「好的開始」。她也強調無論是由哪個政黨推薦，國民黨團都將嚴格審查。她說：『(原音)代表行政院願意傾聽在野黨的聲音。那當然我想不管是國民黨推薦、民眾黨推薦或民進黨推薦的，站在我們的原則上，我們都會嚴格審查，必須要審查出最適合擔任中選會委員的人，他必須要有獨立、超然的一個立場，我覺得這個是我們非常重視的地方。』

民眾黨團總召黃國昌則表示會「公事公辦」，一旦進入立法院人事同意權程序，就沒有私誼可言，民眾黨團將以理性、負責的態度嚴格審查。他也指出，黨團在收到正式公文後，將依既有作業程序對被提名人發送問卷，針對「公投綁大選、不在籍投票」等看法進行實質檢驗，相關回覆將直接影響最終投票結果。

關於這次中選會委員提名，民進黨團幹事長鍾佳濱表示民進黨團並未推薦任何人選。他並強調，中選會作為獨立機關，肩負主持國家重要選務職責，黨團審查時應回到是否「適格、適任」的專業標準。他說：『(原音)我們要強調的中選會是一個獨立機關，為了要主持國家重要的各項選務。因此，我們未來在立法院的審查會嚴守這樣的原則，從適格、適任的方式來審查這份名單，所以我們還是尊重社會各界的討論。』

行政院提名名單包括台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東吳大學法律系教授胡博硯任副主委、律師黃文玲及國民黨團推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏、民眾黨團推薦的東吳大學政治學系教授蘇子喬。另外，因前中選會委員蒙志成已請辭，行政院將提名前桃園市長陳宗義補足剩餘任期。