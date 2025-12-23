中選會委員提名！她驚見：還有柯媽媽乾女兒

▲吳靜怡表示，這份名單不只有與前民眾黨主席柯文哲友好的游盈隆（圖），更有柯媽媽的乾女兒黃文玲。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

[NOWnews今日新聞] 中選會目前僅剩4名委員，行政院昨公布7位中選會委員人選，包括提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委，藍白推薦人選也有3人入列，該份名單引起外界討論。對此，時事評論員吳靜怡今（23）日表示，這份名單不只有與前民眾黨主席柯文哲友好的游盈隆，更有柯媽媽的乾女兒黃文玲，直呼這份名單「柯味很重」。

行政院昨天公布中選會委員人選，將提名游盈隆為中選會主委、胡博硯為副主委，另五名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

廣告 廣告

對此，吳靜怡表示，這份中選會名單，放上行政院長卓榮泰曾競選主席的競爭者、退出民進黨的輿論挑戰者、柯文哲的好友提名擔任新主委，游盈隆是否能成為當局國民黨、民眾黨不斷挑戰憲政體制懸崖的「煞車系統」？

吳靜怡提到，這名單連「柯媽媽的乾女兒」黃文玲都被納入委員名單，民眾黨黨團難得第一時間發出「樂見優秀人才秉持超然黨派精神」的正面認同，只是民眾黨主席黃國昌看到副主委是胡博硯，這祝福是真心的嗎？令人好奇！但值得關注的，從來不是這些人「跟誰熟」，而是他們即將面對的是藍白即將引爆的制度炸彈。

吳靜怡指出，游盈隆當年為反對強制公投與大選分離而退黨，現在卻必須以中選會主委身分，處理藍白修法後的大選綁公投實務；黃國昌強勢推動的「不在籍投票」，技術上存在高風險、低信任，但民主投票卻是零容錯。她提到，若不在籍投票可能先於2026年公投試行、2028年再進行總統、立委大選，同一批政治力量，一邊質疑選務公正，一邊要求制度全面擴張，這種矛盾制度，一定是中選會要扛下最大壓力，游盈隆如何面對政治收益歸藍白政黨、制度風險全數外包給中選會的設計。

吳靜怡接續說，胡博硯曾指出《選罷法》過於嚴格，需要修法，但修法不是為了政治解套，而是為了比例原則與正當程序，胡博硯曾加入百名法律學者反對國會擴權法，不知道他能否認同國民黨意圖修《總統副總統選罷法》替「連署收賄」解套？涉及連署門檻、查核標準、違法認定，核心問題不是技術，而是中選會要不要替政治問題鬆法？

吳靜怡強調，中選會的名單尚未正式提到立法院韓國瑜手中，但各黨團應該都是早就知道，若這份名單通過，民主程序上來看，總統賴清德這份名單柯味很重，這還能算什麼帝制呢？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

提名游盈隆任中選會主委引親綠不滿？民進黨團揭審查2原則

王淺秋、王鴻薇諷小橘書「唸完已被砍」 律師傻眼這一句反嗆！

傳多名藍委赴中！她曝這2事件發生：對岸會擔憂很正常