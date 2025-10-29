中選會委員提名 政院：發函朝野黨團搜集推薦人選

（中央社記者賴于榛台北29日電）中選會6位委員任期將至，行政院今天說，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見，也歡迎各界舉薦。

中選會6位委員任期至11月3日，但依規定中選會至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議，若未能即時補足人事，中選會11月起將剩4位委員，將無法召開會議決議，可能影響2026年選務辦理。

廣告 廣告

對於外界關切中央選舉委員會委員提名，行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見。

李慧芝也說，政院同時歡迎各界舉薦社會賢達，期盼未來選務能夠順利獨立運作。

根據中選會組織法，中選會委員設9人至11人，一任4年，得連任一次。除主委、副主委外，其餘為無給職，開會時須有全體委員1/2以上出席始得開議。（編輯：林克倫）1141029