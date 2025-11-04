中選會委員無法開會 卓榮泰：這個月一定會提出名單

台北市 / 綜合報導 烏山頭水庫光電板爭議，被國民黨立委謝龍介質疑，疑似使用藥水清洗，更喊話若是自己當市長，必查此案，卻被民進黨立委郭國文提告違反「社維法」，謝龍介今(3)日前往「中正一分局」到案說明,而兩人的戰火，也延燒到台南選戰。立委(國)謝龍介說：「告發我，違反社會秩序維護法。」帶著傳票，來到台北中正一分局，國民黨立委謝龍介，倒是神情輕鬆，而到案說明就為了先前，質疑烏山頭水庫「光電板」，拿藥劑清洗恐怕汙染水源，被民進黨立委郭國文，提告散佈假訊息。立委(國)謝龍介說：「你是廠商代表還是民意代表，我覺得百思不得其解，所以我今天會來問問看，是在告什麼東西啊。」立委(民)郭國文說：「可以質疑可以監督但是不可造謠，如果今天我有造謠的這個嫌疑，我也歡迎謝龍介先生可以來告我。」開嗆直接走法律程序，只是光電板交鋒，也延燒台南選情。謝龍介以母雞之姿打出團體戰，高掛選舉看板大字還寫著，「接到民進黨初選民調電話」，「唯一支持謝龍介」，更為角逐九合一議員席次的，子弟兵童小芸站台。立委(國)謝龍介(11.2)說：「她不只是我的子弟兵而已，童小芸是我們台南人的子弟兵。」立委(民)林俊憲說：「我是用平常心看待啦，如果想要爭取為市民服務的機會，我想都是好事啦。」民進黨立委林俊憲老神在在，但民進黨立委陳亭妃，指控謝龍介看板內容，已經介入黨內初選，與此同時陳亭妃加大火力，端出「體育政策」牛肉，合體運動選手召開記者會。立委(民)陳亭妃說：「希望能夠幫忙有更多的分級訓練，甚至是我們選手的營養獎金制度。」但眼下沒有正國會派系奧援，外界分析如果舉辦大型造勢，恐怕催不出力道。立委(民)陳亭妃說：「反正我現在已經不是正國會了，所以我不去做任何的評論，我們現在就靠著我們的後援會，吸引更多的能量。」台南熱戰，謝龍介磨刀霍霍，民進黨內初選也更加白熱化。 原始連結

華視影音 ・ 20 小時前