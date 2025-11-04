中選會委員缺額釀空轉 卓榮泰致歉：承諾11月送交名單補齊員額

針對藍委張智倫質詢中選會委員缺額，行政院長卓榮泰致歉並強調11月會送名單補齊員額。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 中選會主委李進勇及6名委員因任期屆滿，但行政院卻尚未將名單送交立院進行同意權審查，使得中選會目前委員空缺無法開會，對此，，國民黨立委張智倫今（4）日質詢時針對該議題詢問行政院長卓榮泰，卓則首先道歉，但也強調會在11月送交名單至立院把人員補齊。

張智倫表示，今天是11月4日，日前內政委員會有討論過，應該是新任中選會主委與6位新任委員的就職日。但現在是以代理主委備詢，他問到卓榮泰「現在缺額幾名，提名作業開始了嗎？」

卓榮泰回應，現在正是缺額6名，但有一名是中途離開，現在剩下4名委員。張智倫追問，還要再補幾名？卓則回說，6＋1。張智倫拋問，現在中選會能夠運作嗎？

中選會代理主委吳容輝則說，現在因為委員沒有超過半數，要5位才能召開委員會議，除了針對必須經過委員會決議之外業務，代理期間會全力以赴。張智倫追問，中選會每個月會開幾次會？吳容輝指出，原則上每個月一次，因未過半數，這個月則無法召開。

張智倫強調，會請代理主委上台備詢原因在這，因為李進勇主委曾經提過，中選會業務有所停當會是國家危機。卓榮泰坦言也向立院致歉，認為考量比較多，現在向各方徵詢適當社會公正人士、法律專業人士進入中選會。

卓榮泰進一步說，時間上在這個月無法開會，但上個月已經把明年地方選舉日期訂了，他強調，在這個月無論如何會把人員補齊。張智倫問到，所以這個月會把名單送到立法院？卓榮泰回應「是」。

