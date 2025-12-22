中選會委員被提名人出爐 羅智強：由黨團大會決定投票意向

國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，針對本次中選會委員人事案，國民黨團將依照立法院法定程序，依法進行審查，相關審查結果，將交由黨團大會決定全體黨籍立委的投票意向。（羅智強提供／張睿廷台北傳真）

行政院22日正式公告新任中選會正副主委及委員提名名單。國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，針對本次中選會委員人事案，國民黨團將依照立法院法定程序，依法進行審查，相關審查結果，將交由黨團大會決定全體黨籍立委的投票意向。

依行政院公布名單，中選會正副主委提名人為游盈隆、胡博硯，委員提名人為陳宗義、黃文玲，另有李禮仲（中國國民黨推薦）、蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、蘇子喬（台灣民眾黨推薦），共計7人。

羅智強指出，中選會肩負全國選舉事務，確保選務中立是對所有被提名人最基本、也是最重要的要求。國民黨團在審查過程中，將善盡立法院監督責任，逐一檢視相關資格與立場。

羅智強也表示，在賴政府屢遭質疑毀憲亂政的情況下，一個嚴守中立、超然獨立的中選會，是全民最後的期待，也是台灣民主制度的重要防線，國民黨團將全力捍衛。

