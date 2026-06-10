中選會委員被提名人：不在籍投票應逐步辦理 不宜一步到位

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韓國近日舉辦地方選舉，因選票準備不足，引發爭議，也讓各界關注不在籍投票制度。立法院內政及司法聯席委員會10日審查中選會委員人事同意權案，委員被提名人蔡維哲表示，立院提案版本已排除境外投票。副主委被提名人沈淑妃及委員被提名人黃謀信則不在籍投票制度，但主張逐步落實，而非一步到位。

韓國日前舉行地方選舉時，採行不在籍投票，卻發生部分投票所選票不足爭議而一度暫停，使得選務作業與選舉公正性受到質疑，也讓各界關注不在籍投票制度。

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立法院內政及司法聯席委員會10日審查中央選舉委員會委員人事同意權案，副主委被提名人沈淑妃表示，韓國選票不足與投票制度設計有關，她指出，由於開放海外投票，選務機關在估算投票人數時出現誤差，導致選票印製不足，因此衍生相關爭議。

沈淑妃表示，針對不在籍投票，各界較有共識、也較受信任的是「移轉投票」，但由於九合一地方選舉選票種類眾多，實務執行較為複雜，因此可考慮先從全國性公民投票試辦，再逐步推展至其他選舉。

國民黨立委王鴻薇質詢時則提到，網路上有人將韓國選舉爭議與中國介選連結。對此，中選會被提名人蔡維哲回應，目前立法院討論的版本，不在籍投票方案已完全排除境外投票，應該與境外勢力介入無直接關聯。他說：『(原音)就我的瞭解，目前的提案應該是完全排除境外的投票，也就是說不能在台澎金馬以外的地方進行投票，只能在國內進行投票，所以這部分應該是與境外的勢力無關的。』

中選會委員提名人黃謀信也表示，參政權是憲法保障的基本權利，不在籍投票也是參政權制度的表徵，他贊成不在籍投票制度，但認為應逐步落實，而非一步到位。

黃謀信進一步指出，可先從目前各界較具共識的移轉投票開始推動，逐步擴及全國性公民投票，待制度運作成熟後，再評估是否進一步適用於特定族群，例如原住民或特殊執勤工作人員的移轉投票，而非直接實施全面性的海外投票制度。(編輯：宋皖媛)