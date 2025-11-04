中選會提名人選 卓揆：本月補齊

對於中選會只剩4名委員，因沒有過半數，無法召開委員會議，行政院長卓榮泰4日在立法院表示歉意，並承諾將於本月底前提交新委員名單至立法院。（姚志平攝）

中選會正副主委李進勇、陳朝建等6名委員任期已於3日屆滿，但行政院至今仍未提出中選會委員提名人選挨轟，閣揆卓榮泰4日致歉，承諾「無論如何」本月會把人選補齊，盼立院能同意；外傳李進勇卸任後已恢復民進黨籍，民進黨也證實「組織部會直接恢復，不需要申請」。

行政院依法應於中選會委員任滿3個月前，依程序提名新任委員，但至今尚未提出名單，導致中選會只剩4名委員，無法開會；而李進勇甫卸任就恢復民進黨籍，惹得藍委王鴻薇大酸「前腳踏出中選會，後腳就回民進黨」，對黨的忠心耿耿與思念之情，令人不敢恭維。

廣告 廣告

藍委張智倫4日在質詢時關注中選會人事案，除詢問提名規畫，也關注中選會現在如何運作；中選會代理主委吳容輝表示，原則上每月開一次會，但本月沒辦法，因為委員人數不足。

卓榮泰表示，現在缺額6名，另有1名是中途離開，現在剩下4名，因考量較多，現在向各方徵詢適當的社會公正人士、法律專業人士，希望能進入中選會，中選會這個月沒有辦法開會，上個月已確定明年地方選舉日期，所以行政院會在這個月當中「無論如何會把人選補齊」，希望立院能同意。

針對提名推薦人選，國民黨立院黨團表示，行政院遲至10月28日才突來函，要求於11月5日前推薦人選，顯示行政效率低落、缺乏尊重，不過黨團依然會推薦出4位具有專業與公信力人士擔任中選會委員，包括輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博以及中華科技大學校長李禮仲；除李禮仲為無黨籍外，其餘3人均為國民黨籍，以符合法定比例要求。

民眾黨團總召黃國昌表示，日前接到政院正式來函後，4日黨團會議決議將正式發函給政院推薦2名教授，分別是政大公行系名譽教授江明修、東吳政治學系教授蘇子喬，盼能出任中選會委員。