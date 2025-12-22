中選會提名名單出爐 政院：主委游盈隆、副主委胡博硯

行政院今天（22日）說，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

行政院22日說，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆（圖）為中選會主任委員。（中央社資料照）

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議。根據中央選舉委員會組織法，行政院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員。

行政院發言人李慧芝透過文字訊息表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」及「中央地方經驗」等原則，作為提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底，函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝指出，中國國民黨及台灣民眾黨11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰審酌後，確定7位提名人選，包括財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

李慧芝表示，其他提名人選包括，律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝說，另因前中選會委員蒙志成已於今年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，完整名單將送請立法院行使人事同意權，期待立法院早日審議通過，使未來選務工作順利推動。