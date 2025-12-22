中選會提名名單出爐！游盈隆擬任主委、胡博硯副主委 完整名單曝光

中選會7名新人事提名案今日出爐，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，行政院將提名財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任中選會委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員，程序完備後，完整名單將送立法院行使同意權。

李慧芝表示，其他5名提名人選分別為律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

廣告 廣告

李慧芝說，行政院卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。

李慧芝進一步表示，另因前中選會前委員蒙志成已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

更多風傳媒報導

