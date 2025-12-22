中選會提名名單曝光 游盈隆、胡博硯任正副主委

中選會6委員任期在11月3日屆滿後，現已剩4名委員，須提名新委員遞補，而國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。

民眾黨團16日曾透露，行政院日前透過管道聯繫黨團，表達祕書長張惇涵有意於17日以「非公開方式」拜會，就中選會人事進行溝通，但民眾黨團對於行政院官員言行反覆難以認同，因此婉謝安排。民眾黨團並呼籲卓榮泰，善盡行政機關首長法定義務與責任，切勿「吃碗內看碗外」，只想唱高調做「鬥士」與「守門人」，請行政院儘速以公開、透明、符合法定程序方式，提出具專業性、能超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝指出，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝指出，另因前中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

