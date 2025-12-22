中選會提名名單曝光！行政院：游盈隆擬任主委、胡博硯任副主委

記者盧素梅／台北報導

中選會6位委員任期於11月屆滿，目前僅有4位委員，藍白陣營日前也已分別推薦中選會委員人選給行政院。行政院今（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。

有關中選會委員提名人選一事，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝指出，中國國民黨及台灣民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝進一步表示，另因前中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

