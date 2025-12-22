中選會提名名單終出爐！民眾黨團：遲到總比不到好 依法嚴格審查

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，黨團將依法嚴格審查中選會提名名單。資料照片



行政院今（12/22）公布中選會委員提名名單，納入藍白推薦人選。民眾黨立院黨團表示，「遲到總比不到好」，中選會委員懸缺已久，樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務的公平、公正、客觀性，黨團也將依法依職權嚴格審查。

行政院今公布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，中選會有六位委員已於11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，行政院長卓榮泰曾於11月初明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單，承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

陳智菡質疑，令人不解的是，行政院仍不願開大門走大路，先將名單洩漏給特定媒體，但行政院未將名單正式送入立法院。

陳智菡說，儘管行政院提名過程延宕草率，民眾黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。

