中選會提名模式 大法官擬比照

政院提名中選會委員名單日前公布，台灣民意基金會董事長游盈隆等人在列。（本報資料照片）

行政院日前公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人在列，被外界視為對在野黨遞出橄欖枝。對於此次提名，在野黨大多表示支持，反倒綠營內部傳出對游盈隆有不滿聲浪，據了解，府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，以確保中選會人事順利過關。外傳若中選會人事順利過關，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委則表示「樂見且歡迎」，但「這是本來就要有的基本態度」。

行政院此次提名游盈隆為中選會主委，游雖然出身綠營，但因大罷免期間多次發文痛批民進黨，引發綠營內部不滿，甚至傳出游是民眾黨推出與民進黨談判的籌碼，讓綠營大反彈，認為此舉反助長民眾黨影響力，此例一開，未來想求官的人，不是找卓榮泰，而是去找黃國昌。

反游盈隆？府院將與綠黨團溝通

由於之前立法院行使大法官人事同意權，民進黨曾封殺民眾黨屬意人選劉靜怡，此次游盈隆人事案，綠營內部也有人譏諷歷史可能重演，「到時投反對票的，搞不好又是民進黨自己」。不過黨內也傳出，游盈隆並非民眾黨推薦，而是游積極爭取，行政院也評估，中選會任務只有在選舉期間，且民眾黨也接受游，如果中選會人事這次能順利過關，跨出第一步，後續大法官人事案或許也會有機會。

對此次中選會人選，藍委王鴻薇指出，中選會人事案公布後，感受黨團內的氣氛是相當理性的，並沒有人倡議要封殺。在26日黨團大會時也有小作討論，除了支持藍白推薦的人選外，對於其他的人選也都認為爭議性不高，她個人也是認為游盈隆適任，不過，還是要等名單送到立法院，進行實質討論跟審查，才會比較明朗。

在野支持 實質審查後再做決定

至於大法官人事案傳出可能與在野商討，她說，府院不用做這類的放話，面對朝小野大，執政黨本就該將各項人事案與在野黨商量，不管是大法官或是NCC本來就應該顧慮到立院席次的結構，不能整碗端走，這是本來就要有的基本態度。國民黨團書記長羅智強則表示，對於賴清德願意讓在野黨推薦其他人事案，都是「樂見歡迎的」。

民眾黨立院黨團幹事長陳昭姿表示，這次民眾黨推薦提名的東吳大學政治系教授蘇子喬有在名單之中，雖然黨團還沒有對被提名人選做深入討論，不過依照民眾黨的提名程序，會先在黨內蒐集問題，之後做成問卷交由被提名人填寫，作為一個了解被提名人的基礎。黨團會做至少3次以上的討論才會做最後的決定。

在野樂見後續人事提名 考量多方立場

由於民進黨內傳出對游盈隆有雜音，據了解，府院已注意到這情形，將積極向民進黨團溝通。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，中選會主委人事的選擇是依據專業，據了解，目前所謂「雜音」是由民眾黨主席黃國昌提出，當然無法等同綠營意見，而「黃（國昌）主席也不必太擔心他黨事務」，目前國家當務之急是避免許多違憲黑箱法案動搖國本，中選會人事僅是眾多議題的冰山一角。

民進黨立委蘇巧慧則對中選會等人事案表示，尊重行政院的人事安排，也希望朝野雙方盡快回到憲法規範下溝通和互動，讓政府運作回歸正軌。

對大法官人事是否會與在野商議，總統府並未正面回應。總統府發言人郭雅慧僅重申，總統已兩度提名共14位大法官人選，均未獲立法院同意，若有第三度提名相關事宜，總統府將適時發布訊息公開向國人說明。