中選會提名「游盈隆任主委」 民眾黨團：樂見優秀人才秉持超然黨派精神

中選會6委員任期在11月3日屆滿後，現已剩4名委員，須提名新委員遞補，藍白日前向政院提出推薦名單，而行政院22日公布7名提名人選，包括提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。對此，民眾黨團表示，樂見優秀人才早日進入中選會，將依法依職權嚴格審查。

針對行政院提出的中選會委員名單，民眾黨團回應，「遲到總比不到好」，中選會委員懸缺已久，本黨團樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務的公平、公正、客觀性，黨團也將依法依職權嚴格審查。

民眾黨團主任陳智菡提及，中選會有6位委員已於11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，行政院長卓榮泰曾於11月初明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單，承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

陳智菡指出，令人不解的是，行政院仍不願開大門走大路，竟將此名單洩漏給特定媒體以獨家報導方式報派，且直至民眾黨發布回應的此刻為止，行政院仍未將名單正式送入立法院，「儘管行政院提名過程延宕草率，本黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作」。

