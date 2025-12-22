中選會提名7人名單出爐 行政院：期待立法院早日審議通過

行政院今日公布7位中選會委員提名人選。（行政院提供）

中選會6位委員任期於11月屆滿，目前僅剩4人，藍白陣營日前也已分別推薦中選會委員人選給行政院。行政院今日公布7位中選會委員提名人選，其中提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。

行政院發言人李慧芝今（22日）指出，行政院卓榮泰院長秉持「含納各黨推薦」「橫跨朝野背景」「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

廣告 廣告

李慧芝指出，中國國民黨及台灣民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓院長在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員。

李慧芝說明，其他5名提名人選分別為：律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝指出，另因前中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。她強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

更多鏡週刊報導

白衣騎士遭砍「揮手示警到最後一刻」 蔣萬安揭3方向理賠撫卹

防悲劇重演！週五市府站高強度演練 蔣萬安：細胞簡訊規劃中

憂模仿效應！盧秀燕宣布「全程緊急戒備」 提高維安能量