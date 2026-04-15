中選會收到立法院註銷李貞秀名籍公函 15天內公告遞補新任立委

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中選會今表示，已收到立法院註銷李貞秀名籍公函，依法須於15天內公告遞補名單。（圖／李智為攝）

具有國籍爭議的民眾黨中配立委李貞秀，日前遭黨內中評會開鍘，同時失去立委資格。中選會當天即證實收到民眾黨公文，隨即函請立法院予以註銷其立法委員。中選會今天（15日）上午表示，已收到立法院註銷李貞秀名籍公函，依據《公職選罷法》第73條第5項規定辦理遞補作業，須在15天內公告遞補名單。

民眾黨13日中午召開中評會，決議開除李貞秀黨籍，等同李不分區立委資格同步失效。中選會當天下午回應，已依法循例於13日依《公職選罷法》第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍，後續中選會待收到立法院註銷名籍公函後，將依公職選罷法第73條第5項規定辦理。

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中選會今表示，已於今日上午收到立法院註銷名籍公函，後續將依《公職選罷法》第73條第5項規定辦理遞補作業，並於嗣後召開之委員會議追認本項遞補案。

按照民眾黨不分區名單，接替李貞秀位置的是不分區排名第16位的前台聯立委許忠信。許忠信是法律學者，現任民眾黨政策會副主任委員、國立成功大學法律系教授，2012年曾擔任台灣團結聯盟立法委員，2014年辭去立委重返教職。



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