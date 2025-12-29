中選會新委員名單今送立院審議 7人黨籍曝光！

中選會7名新任委員名單今正式送交至立法院進行審議，名單中包含各政黨推薦人選。（本刊資料照）

中選會6名委員任期屆滿、1人請辭後，僅剩4名委員無法開會運作，恐衝擊明年即將到來的縣市大選，行政院今（29日）將7名委員、含正副主委的提名名單送至立法院審查，強調本次提名含納各黨推薦、橫跨朝野背景，希望立法院盡早審議通過，讓選務順利推動。

中選會新任委員的提名名單上週公布後引發議論，行政院今正式將名單送至立法院審查，7人的背景也曝光，有4人為無黨籍（含民眾黨推薦）、藍綠各1人，以及1名時代力量籍。

接任中選會委員 被提名人有誰？

行政院公告被提名人資訊，被提名為主委的游盈隆為無黨籍，現職為台灣民意基金會董事長，專長為法政；副主委胡博硯為時代力量籍，現職東吳大學法學院特聘教授，專長為憲法、行政法。

廣告 廣告

被提名為中選會主委的游盈隆為無黨籍。（本刊資料照）

另外3名無黨籍委員提名人為黃文玲，現職碩成國際法律事務所主持律師，專長為法律、內政；李禮仲，現職中華科技大學副校長，專長為商業與金融監理法、公平法智財權法之交錯、行政法與比較憲法研究；蘇子喬，現職東吳大學政治學系教授，專長為憲政體制、選舉制度、憲法、比較政治。

國民黨籍的為輔英科技大學健康美容系專任教授蘇嘉宏，專長為憲法與行政法，為國民黨籍；民進黨籍的則為前桃園市長、桃園市選委會委員陳宗義，專長為法律；上述蘇子喬雖為無黨籍，但為民眾黨推薦。

行政院揭提名4原則 任期曝光

行政院表示，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗的適任人選。這次提名秉持含納各黨推薦、橫跨朝野背景、兼具理論實務、中央地方經驗等原則，其中除了陳宗義是繼任請辭委員遺缺，任期至2027年11月3日止，其餘6人任期均至2029年11月3日止。

行政院重申，被提名人專長包括法政相關領域，學經歷俱優，在提名時皆已考量政黨比例，符合中選會組織法規定，期盼立法院能盡早依法定程序審查通過，使未來選務工作順利推動。

更多鏡週刊報導

萬安一走就演習！解放軍今繞台軍演 綠委齊轟：中共有聽你「蔣」嗎

解放軍為何又繞台演習？ 中官媒點名1事件「警告民進黨」

新竹禮讓高虹安？藍參選人要求民眾黨承諾1事才退選 鄭麗文打臉：原則沒變