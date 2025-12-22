中選會新提名正副主委名單曝光 游盈隆主委、胡博硯副主委

政治中心／綜合報導台北街頭發生無差別攻擊，包括總統賴清德、民進黨副秘書長何志偉等人，都接連取消原定行程，反觀國民黨主席鄭麗文，照常到宜蘭參加黨慶，只是鄭麗文致詞時，提到這起慘案，卻把事件扯到政治追殺，就連同黨的桃園市議員凌濤，前一晚發文，也將事件延伸到批評執政黨，讓不少民眾怒轟"落井下石"國民黨主席鄭麗文（左四）前往宜蘭出席黨慶活動 在台上開心吹蠟燭（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文，開心吹蠟燭，和支持者熱情合照，恐攻事件發生後，大多數政治人物都取消行程，鄭麗文卻照常出席黨慶。國民黨主席鄭麗文：「每一次發生類似的慘案的時候，我們都大聲地呼籲，但是回想過去這段時間，負責台灣治安的內政部，在忙什麼，內政部長似乎整個心思，都放在如何對付陸配，我也呼籲賴總統，不要一副心思，都不斷地放在政治鬥爭上面。」國民黨主席鄭麗文受訪談到北車攻擊事件時將矛頭扯向民進黨政府 挨轟落井下石（圖／民視新聞）鄭麗文又把炮口對準執政黨，國民黨桃園市議員凌濤，事件第一時間PO文，砲轟民進黨執政，軍用品氾濫，"馬桶商承攬軍火、賣鞋業標槍炮底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？明明檢警都還在追查重大治安事件的背後動機、細節，凌濤和鄭麗文就急於消費，製造政治對立，網友湧入怒罵「逮到機會就政治鬥爭」、「發生悲劇你還在搞對立？」、「為何這種時間還在落井下石？」立委（民）陳培瑜：「很可惜，我們看到凌濤議員，急著分化，急著製造對立，急著做出不實的指控，和錯誤的歸因，台灣人在這個時候，要更加的團結，更加穩定，我們可以共同面對所有挑戰，但我們絕對不能自亂陣腳。」國民黨桃園市議員凌濤po文遭灌爆 他竟反嗆＂可悲青鳥＂（圖／凌濤FB）面對街頭無差別攻擊，藍營狂扯政治，讓外界看見，是誰在傷口上撒鹽？原文出處：談北車攻擊事件扯政治追殺 民眾轟國民黨「落井下石」 更多民視新聞報導彈劾賴網站！中國AI設計程式碼？誰背後操作？民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」北捷血案未平！藍委遭爆集體赴中 律師：怎麼看都不正常

