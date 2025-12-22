中選會正副主委名單曝光 行政院：基於4大原則提出適合人選

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對中央選舉委員會委員提名人選一事，行政院發言人李慧芝今(12/22)表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

行政院發言人李慧芝，資料照，行政院提供

李慧芝指出，中國國民黨及台灣民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆為主委，東吳大學法律學系教授胡博硯教授為副主委。

李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝進一步表示，另因前中選會委員蒙志成已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義為擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

