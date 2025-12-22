中選會游盈隆任主委！藍營轟：親綠不買單

▲中選會名單游盈隆任主委！藍營痛批：意識形態「親綠」、絕不買單。（圖／羅智強臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院公布中選會委員提名名單，院長卓榮泰拍板由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員、東吳大學法律系教授胡博硯擔任副主委。行政院強調，本次名單秉持「含納各黨推薦、橫跨朝野」等原則，首度函請在野黨推薦人選。然而，名單一出隨即引發國民黨反彈，批評這份人事案充滿親綠色彩。

行政院今年10月即函請立法院各黨團推薦人選，並依此確定7位被提名人。除游盈隆與胡博硯外，還包括律師黃文玲、前桃園縣長陳宗義，以及由國民黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏與民眾黨推薦的蘇子喬。發言人李慧芝強調，名單涵蓋跨黨派背景，期盼立法院能儘速行使人事同意權，解決目前中選會委員人數不足、無法召開會議的問題。

國民黨團書記長羅智強痛批，嚴守中立是中選會的最後防線，國民黨團將在審查過程中落實監督、捍衛到底，投票意向將由黨團大會最終決定。立委林沛祥直言，游盈隆與胡博硯的政治立場與意識形態過於鮮明，「都是親執政黨的學者」，令人擔心未來的選務工作會被單一立場綁架，讓「行政不中立」的陰影籠罩選務公正性。

