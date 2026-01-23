中選會被推薦人拜會國民黨團 藍委盼依法行政、公平公正

行政院祕書長張惇涵23日下午率中選會主委被提名人游盈隆等7名被提名委員，拜會國民黨立法院黨團，總召集人傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥及立委許宇甄等人接待。（姚志平攝）

行政院祕書長張惇涵23日下午率中選會主委被提名人游盈隆等7名被提名委員，拜會國民黨立法院黨團，總召集人傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥及立委許宇甄等人接待。會中傅崐萁表示，希望未來也能透過朝野共同推薦的方式決定重大人事；羅智強則說，希望新任主委上任後，不要像前主委李進勇一樣違法亂紀拒絕辦理公投。游盈隆則表示，新的中選會絕對會讓外界覺得跟以前完全不一樣，未來若有類似中選會的人事提名方式也是好事。

傅崐萁表示，這是賴清德總統上任後第一次與在野黨討論國家重要人事問題，過去前總統陳水扁、蔡英文時代，都曾有跟在野黨溝通的紀錄，但如今賴總統上任後卻把門關了，唯獨這次中選會的人事案，是經過朝野共同推薦，希望在接下來審查過程中，可以在立法院本於專業誠實，把未來要執行的方向，經由國會同意後為國為民，謹守中華民國所有制度的底線，不只要尊重法治，更要依法行政。

傅崐萁直言，朝野必須要和諧，必須集中所有的力量，為國民來打拚，現在不僅面臨兩岸兵兇戰危，也面臨列強要求台灣很多80年來，胼手胝足打拚下的基礎，可能這一兩年會受到空前挑戰，執政者更應該跟在野黨，大家一起好好同心協力，在野黨是執政者的後盾，腰桿才能挺直，為國人爭取最大權益。如果賴總統想來跟國民黨及民眾黨喝「大和解咖啡」也歡迎，若行政院長卓榮泰想跟國民黨團辯論，黨團也恭候。

羅智強則表示，賴政府上任後，執政黨都是由行政院當方面決定重大人事的人選，沒有顧及新國會的民意。就像過去公視董監事人選，即使在野黨是少數，也會請在野黨推薦人選；現在執政黨變少數後，反而卻不經在野黨了。但他還是要肯定這次中選會提名是由各個政黨推薦，不過也期許新的中選會超越黨派、依法行政、公正公平。

羅智強說，也必須不客氣地指出，剛卸任的中選會主委及狀況讓他很訝異，主委卸任後馬上回歸民進黨懷抱，幾乎是完全聽從黨意的人來做中選會主委。羅強調，中選會不是太上皇，也不是大法官會議，立法院通過的公投案中選會是不可以審查的，遑論拒絕辦理，希望這屆中選會的被提名人們，希望好好看看公投法的規定。

游盈隆則表示，這次來拜會有感受到國會第一大黨的善意，肯定協商式民主的精神，也釋放出對於未來類似中選會模式的人事提名，應該都能順利，這對台灣來說是非常重要的一件事。游也強調，未來的中選會一定是絕對的超然中立，不會為特定政黨服務，是為每一個政黨候選人選民服務，也請國民黨委員們放心，未來的中選會會給大家完全不同的感覺。

