中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁驚聞「游盈隆已退出民進黨」：迎向光明不容易

行政院秘書長張惇涵今日率領7名中選會委員被提名人到立法院拜會朝野黨團，輪到拜會國民黨團時，國民黨團總召傅崐萁卻姍姍來遲，他致詞時表示，希望這一次中選會委員人事案，是朝野合作的開始，更喊話總統什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡。而對於游盈隆無黨籍身份，他也直呼，「迎向光明不容易，有這樣的勇氣不容易。」

傅崐萁指出，希望這一次中選會委員人事案，是朝野合作的開始，更喊話總統什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡，黨團這邊恭候也拭目以待，卓榮泰院長要求要跟在野黨來辯論，也隨時恭候，「馬年我們要馬到成功，放馬過來也沒有關係」。

國民黨團書記長羅智強表示，對於中選會正副主委跟被提名人，國民黨的期許很簡單，就是超越黨派，依法行政，公正公平，就是黨團對中選會人事的期待，國民黨將來對各位正副主委還有各位委員一定會關切的問題，因為依法行政的中選會必須要堅守的1個底線，他也提到，立法院通過的公投案，不管執政者再怎麼不滿意，但是按照法律，中選會並不是大法官，按照公投法規定，中選會是不能審查，遑論拒絕辦理。

傅崐萁最後強調，在公職事務上是為人民、國家做事，而不是為政黨、個人來效忠，因此要依法行政，但依法行政在過去對中選會很困難，選擇性、誤謬性、往法性地來執行，立法院通過的公投議案，中選會沒有審查權力，不能像李進勇枉法、玩法，實在無法接受。他也提到，比較意外游盈隆竟然是無黨籍啊，隨後游盈隆表示是2019年退出民進黨，傅崐萁笑稱，「迎向光明不容易，有這樣的勇氣不容易，你當時熱愛的政黨是跟施明德一起打拚的，這才是我當時認識的游教授，往對的方向走是對的啦。」

