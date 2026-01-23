中選會被提名人拜會立院 綠黨團挺游盈隆：我們是支持行政院的名單

行政院秘書長張惇涵今（23）天率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。（王千豪攝）

行政院秘書長張惇涵今（23）天率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團，由於被提名為中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆，過去多次炮轟民進黨，去年提名時曾引發雜音。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱正式表態，「我們是支持行政院的名單的。」張惇涵也呼籲立法院朝野能夠理性審查，期盼都能順利過關。

行政院去年提名游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵今天率7位被提名人依序拜會民進黨團、民眾黨立院黨團、國民黨立院黨團。張惇涵在拜會民進黨團前受訪表示，距離年底九合一大選，以及公投綁大選，剩下10個月，行政院這次徵求三黨團，提出跨黨派兼具理論、實踐的7位被提名人，今天會陸續拜訪民進黨團、民眾黨團、國民黨團，希望朝野能為了年底的選務推動順暢，在接下來的議事程序理性討論，且如期審查，希望都能夠過關。

鍾佳濱表示，這幾位委員有民眾黨團推薦、有國民黨團推薦，民進黨尊重行政院，並沒有推薦委員，所以今天這幾位委員到民進黨團來，都是待之以禮、來者是客，也會跟被提名人互動，立法院將在下周進行中選會委員被提名人的審查程序。至於這份名單是否都會同意？鍾佳濱說，「我們是支持行政院的名單的」。

