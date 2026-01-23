中選會被提名人拜會！傅崐萁扯總統關上溝通大門 張惇涵回擊：始終敞開

記者詹宜庭／台北報導

行政院秘書長張惇涵率7位中選會被提名人拜會國民黨團。（圖／記者楊士誼攝影）

行政院秘書長張惇涵今（23日）率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。國民黨團總召傅崐萁提到，總統賴清德上任以來，關上朝野溝通的大門，一意孤行，認為朝野應該和諧合作，唯有團結一致，才能在對外談判時站穩立場，為國人爭取最大利益。而行政院秘書長張惇涵也回應，無論是總統賴清德或行政院長卓榮泰，溝通的門與心胸始終是敞開的，且「護國神山的主峰永遠在台灣，只是國力與山勢向外延伸」，這兩天台股創新高就是最好的證明。

傅崐萁表示，賴清德就任中華民國總統後，在長達1年8個月的任期中，這是他首次與在野黨就國家重要人事進行溝通。畢竟執政黨是少數，國會代表的是台灣百姓的民意，為民喉舌、負責監督國政。在過去，不論是前總統陳水扁或蔡英文，都曾與在野黨進行協商，但賴清德上任以來，卻關上朝野溝通的大門，一意孤行。唯有此次中選會人事是由朝野共同推薦產生，各方挑選出較佳人選，由執政與在野黨共同推舉後，再交由立法院進行審議。

傅崐萁指出，今天看到游盈隆與其他被提名人來到立法院，國民黨表達誠摯歡迎，也期盼接下來的審查過程中，所有被提名人能本於專業、誠實以對，將未來施政方向清楚說明，經國會審查同意後，為國為民服務，謹守中華民國制度上的底線。不僅要尊重法制，更要依法行政。朝野應該和諧合作，集中所有力量，為中華民國全體國民打拚。尤其當前面對兩岸兵凶戰危、國際局勢緊張，執政黨應與在野黨攜手合作。在野黨是執政黨的重要後盾，唯有團結一致，才能在對外談判時站穩立場，為國人爭取最大利益。

傅崐萁說，希望這人事同意權能成為朝野合作的開始，他問「賴清德總統什麼時候要與國民黨、民眾黨一起喝和解咖啡？我們恭候，拭目以待」，對於卓榮泰提出辯論，國民黨也隨時準備迎戰。馬年期盼「馬到成功」，但放馬過來也沒關係，朝野之間應有更多公開溝通，對政局發展都有正面助益，且真理越辯越明，凡事都應講清楚，讓國人了解與參與。

張惇涵則表示，如同傅崐萁所言，無論是賴清德或卓榮泰，溝通的門與心胸始終是敞開的，朝野合作才能推動國家前進。他也喊話對台灣有信心，「護國神山的主峰永遠在台灣，只是國力與山勢向外延伸」。這兩天台股創新高，今日收盤接近三萬兩千點，這就是最好的證明，無論朝野怎麼競爭，更重要的是攜手合作，為全體人民共同努力。他也很高興今天有機會拜訪國民黨團。

張惇涵也說，今天有三件事要向國民黨報告：首先，是介紹被提名人；第二，他也帶來不在籍投票的相關報告供黨團參考；第三，距離年底的九合一大選不到10個月，目前已有包括各政黨提名、或已有立委表態參選的縣市，共計至少20人，「誠摯呼籲朝野能順利完成人事同意權的審查。」

