中選會被提名委員拜會 白委再提轉移投票、公投公正性

行政院祕書長張惇涵、副祕書長阮昭雄23日上午率7位中選會委員被提名人，拜會民眾黨立法院黨團。（民眾黨團提供／丁上程台北傳真）

行政院祕書長張惇涵、副祕書長阮昭雄23日上午率7位中選會委員被提名人，拜會民眾黨立法院黨團，拜會過程中，民眾黨團也全程公開直播。會中民眾黨立委們也提出中選會未來對公投案、罷免案應維持公平中立，以及不在籍投票、轉移投票等應跟上先進國家腳步。對此中選會主委被提名人游盈隆表示，希望中選會人事審查，經過立法院程序後可以獲得朝野一致支持。

會中民眾黨立委陳昭姿指出，針對反廢除死刑的公民投票案，之前中選會在還沒有決定之前就予以否決；罷免連署案狀況也是頻頻出問題，連署書的判定標準希望在未來能夠明文規定，讓民眾能有所依循。陳也提到，中選會不是不能依法啟用裁量權，但不要泛政治化，立場不同的人也要同樣被公平對待。

民眾黨立委張啓楷也指出，不在籍投票、轉移投票等投票方式，在東南亞國家已經都能實行，台灣身為科技國家，應該要跟上先進國家的腳步。不過張也打趣地詢問游盈隆，表示外界盛傳賴清德總統提名他做中選會主委，是因為其民調公司公布的結果，都顯示賴總統支持度相當低，「賴清德選你，是為了解決做民調的人？」

張啓楷也提到，中選會委員的提名人選，可以各黨團推薦，也呼籲賴總統及行政院長卓榮泰，在大法官人選及監察委員人選部分，也可以讓各黨團推薦，也讓人事案能繼續推進。

民眾黨團總召黃國昌表示，黨團會向被提名人選發出問卷，題目的部分黨團成員們的發言幾乎都洩題了，也希望被提名人們都可以好好準備，實質問題回到立法院，審查時候有個清楚問答，公報留下清楚紀錄比較正式一點。

游盈隆說，希望中選會人事審查，經過立法院程序後可以獲得一致支持，嚴格審查之後，投票一致通過。游也提到，近期藍綠白三黨頻頻出現碰撞，社會也希望能回到健康的狀況，因此人事案雖然只是立法院的一小步，但卻是台灣民主的一大步，希望能支持讓人事順利通過。

