中選會證實：已收到立法院註銷李貞秀名籍公函 將辦理遞補

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中選會今（15）天證實，上午已收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格。中選會今（15）天證實，上午已收到立法院註銷李貞秀名籍公函，將依公職人員選罷法第73條第5項規定辦理遞補。不過，由於中選會目前僅4名委員，依規定至少要有5位委員才能開委員會議並決議，但有4名已通過立法院人事同意權的主委游盈隆等人，尚未獲得行政院任命，對此，中選會表示，依照往例在收到15天內即會公告遞補名單，雖然還無法開委員會議，但可以先公告，待新委員會成立後再追認。

廣告 廣告

民眾黨4月13日函中選會，開除該黨李貞秀的黨籍，中選會同日依法循例依公職選罷法第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍，並待收到立法院註銷名籍公函後，將依公職選罷法第73條第5項規定辦理遞補程序。

依據公職人員選罷法第73條第5項規定，立委遞補案應自立法院註銷名籍公函送達日起15天內，由中央選舉委員會公告遞補名單。但由於中選會目前僅4名委員，依規定至少要有5位委員才能開委員會議並決議，中選會將先公告，待新委員會成立後再追認。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共「惠台措施」被視為經貿武器化 國台辦跳腳：別擋民眾獲利

人物》李貞秀出局 學者許忠信接棒進國會