中選會6委員提名人選曝光 提名游盈隆.胡博硯任正副主委
政治中心／陳妍霖 曾宸洛 台北報導
中選會有6名委員任期屆滿，只剩4名委員，為了讓選務順利，行政院公布最新名單，將提名「台灣民意基金會董事長游盈隆」為主委，曾是洪仲丘律師團召集人的法律學者胡博硯則被提名副主委，另外，藍白推薦3名人選也入列。
11月3號，中選會6名委員任期屆滿，包括主委李進勇，但各界關心，到底誰來接棒？行政院公布最新名單。
「726這個超級，我覺得應該是8級地震啦，8級政治強震！」經常上節目、針砭時事的，就是台灣民意基金會董事長游盈隆，被提名為中選會主委，他是學者出身，曾任民進黨民調中心主任、2000年陳水扁選總統，他是核心輔選要角，扁執政期間，歷任研考會副主委、海基會副董事長、中選會委員、還曾出任陸委會主委，曾三度披綠袍征戰花蓮縣長、也選過花蓮縣立委和民進黨主席，但他卻在2019年退出民進黨，專注民調工作。
中選會6委員提名人選曝光 提名胡博硯任副主委（圖／民視新聞）
另外，副主委提名人選，則是他，曾是洪仲丘律師團召集人，東吳大學法律系教授胡博硯被提名，行政院這回以''橫跨朝野背景''、有''中央地方經驗''、''納入各黨推薦''等4大原則，提名人選，但藍營立委還是有意見。
中央選舉委員會委員提名人選一事 行政院發言人李慧芝表示以橫跨朝野等4大原則提出人選（圖／民視新聞）國民黨立委林沛祥指出，「他們的政治立場跟意識形態上面，會讓很多的中華民國國民非常的搖頭，因為他們都是支持執政黨，也就是親綠的學者，那在這種政治安排之下，難免會讓未來的選舉、讓中選會受到相當多的責難」。
不過民進黨立委陳培瑜則喊出，「我想基於選務中立以及集結社會的賢達還有相關的專家學者，目前的名單我們都希望能夠全力支持，我們也因此希望當名單出爐之後，2026的選務可以順利的推動，讓九合一縣市大選可以順利的舉行」。
綠營立委喊，全力支持，畢竟2026九合一大選明年登場，選務作業不能耽誤。除了游盈隆、胡博硯之外，還有律師黃文玲，而國民黨則推薦中華科大副校長李禮仲以及輔英科大蘇嘉宏教授，民眾黨則提名東吳大學政治學系教授蘇子喬，另外，還有前桃園縣桃園市長陳宗義，7位人選能不能過關，還得經立法院審議。
