中選會7委員提名人選出爐 羅智強：黨團大會決定投票意向
行政院今（22）日公布中選會7位委員提名人選，其中擬提台灣民意教育基金會董事游盈隆為主任委員，東吳大學法律系教授胡博硯為副主任委員。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強表示，本次中選會委員，國民黨團將依照立法院法定程序，依法審查，審查結果將交由黨團大會決定全體黨籍委員投票意向。
本次行政院提出中選會正副主委提名名單為：游盈隆、胡博硯及委員陳宗義、黃文玲，其他被提名人為李禮仲（中國國民黨推薦）、蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、蘇子喬（台灣民眾黨推薦）共計7人。
羅智強指出，中選會主掌全國選舉事務，確保選務中立是對被提名人最基本的要求。國民黨團將在審查過程中，必定善盡職責，落實監督。
羅智強強調，在賴政府毀憲亂政之際，一個嚴守中立的中選會，是全民最後的期待，也是台灣民主的最後防線，國民黨團絕對捍衛到底。
行政院發言人李慧芝今日表示，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。
