中選會7委員提名名單出爐 政院納藍白推薦人選

迎接明（2026）年九合一選舉，但中選會目前只剩下4名委員，無法召開會議決議，引來朝野擔憂恐影響選務工作。對此，行政院公布提名名單並罕見納入在野推薦人選，這次7位人選包括台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員、東吳大學法律系教授胡博硯擔任副主委，以及律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，加上國民黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏，民眾黨則是推薦蘇子喬。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「中選會是一個獨立機關，因此未來擔任主任委員的人，當然他有職務在身，就必須嚴守中選會作為一個獨立機關、公正主持選務的要求。」

由於在野過去多次杯葛政府的人事案，綠營強調審查時會嚴守適格、適任，也指中選會是獨立機關，呼籲盡快行使人事同意權，不過游盈隆、胡博硯被藍白點名政治色彩偏綠，能否公正客觀備受關注。

國民黨立委賴士葆回應，「游盈隆我覺得以我個人，我個人是傾向可以接受。副主委他的過去色彩非常濃厚，那我們希望中選會的主委、副主委、委員們都是盡量的獨立中性。」

立法院民眾黨團總召黃國昌提及，「支不支持國內移轉投票？還是反對、窒礙難行？民進黨說不可以國內移轉投票，因為民進黨打算要跟年輕人過不去，還是要年輕人花很多時間跟錢返鄉投票？」

針對名單納入在野的人選，賴士葆認為政院遞出橄欖枝、釋出善意。黃國昌表示，將會對所有提名人發出問卷，包含是否支持公投綁大選、國內移轉投票?

東吳大學政治學系教授蘇子喬回應，「我有預想到您剛剛那些問題，應該會被討論。會被問到公投綁大選然後不在籍投票，都在預期當中。」

身為被提名人之一的蘇子喬表示，一但進到立法院審查階段會做準備，清楚向朝野表達對選務工作、公投相關議題的看法。