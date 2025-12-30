中選會7提名人選接招！民眾黨問卷曝光 黃國昌：絕對會影響投票決定

民眾黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會。陳祖傑攝



行政院昨天將中選會提名7人名單函送立法院審查，民眾黨立法院黨團今（12/30）天表示，接下來會按照過往人事同意權行使的相同程序，寄發問卷給各個提名人，回答內容絕對會影響黨團的投票決定。副總召張啓楷說明，民眾黨團的問卷共有4題，其中之一就是如何推動移轉投票？如何設計配套，以回應社會對公平性、可行性與安全性的疑慮？

民眾黨團今天召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，黃國昌先批評，行政院昨天才將中選會提名7人名單函送立法院審查，但根據法律規定，行政院應該在8月就要提出名單，結果民進黨政府不幹正事、一直延宕，而且推諉、卸責、說謊，藉口一堆。

黃國昌表示，進入人事案審查後，民眾黨團只有一個立場：嚴格審查，接下來會按照過往人事同意權行使的相同程序，寄發問卷給各個提名人。他也警告，如果被提名人敢擺爛，或者像過去大法官被提名人未如期交回問卷，「絕對會影響民眾黨團的投票決定！」

張啓楷接著說明，民眾黨團的問卷共有4題：

1、請說明您如何整體評價公投綁大選對民主參與、政策正當性與選務可行性的影響？《公民投票法》第23條業已修正通過，如若您出任委員將如何藉由制度設計與執行落實該法，以兼顧選舉公平、行政可行性與公民理性決策？

2、2024年總統大選期間，多處投開票所被揭露出現選務瑕疵，包括領票數與實際得票數不符、未於開票前公告領票數、未依規定逐張唱票而先行整票、投開票報告表填寫疏漏或加總錯誤、依法可於開票時錄影卻遭制止甚至報警驅離，以及票匭底部未設封條等情形，且以上事件並非單一偶發，而是在不同縣市多次發生。中選會事後亦承認部分投開票未完全依規定辦理，卻同時對提出質疑之公民提出訴訟甚至移送法辦，相關案件最終遭檢察機關不起訴，更引發社會撻伐。

請問您如何整體評價此次選務瑕疵所反映出的制度性問題？您是否認為現行投開票 SOP、教育訓練與即時糾錯及外部監督機制有何需要精進改善之處？

3、請說明您如何評價國內移轉投票在憲法權利保障、民主正當性、選務安全與行政可行性上的制度意義？若推動，您認為中選會及相關機關應如何設計配套，以回應社會對公平性、可行性與安全性的疑慮？

4、請問您認為已於台灣地區合法設籍之大陸地區人民之參政權，是否受中華民國憲法之保障？目前陸委會與中選會在原陸籍人士入籍台灣後之參政權利認定出現明顯分歧，政府機關應如何溝通整合，避免出現「一國兩制」，並維護法律明確性與平等參政權保障之衡平？

張啓楷表示，這些問卷都已經發給被提名人，希望被提名人能夠超越黨派、獨立行使職權。他也呼籲，民進黨不要把中選會委員當成是打手、錦衣衛，也不要因為被提名人批評過民進黨政府就封殺。

