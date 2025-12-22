中選會7提名人選曝光！綠提游盈隆任主委、胡博硯副主委

行政院今公布中選會7名提名人選，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委。（資料照片／鄭宏斌攝）

中選會6名委員任期至11月3日，目前僅剩4名委員，依規定至少要有5名委員才能開會。行政院日前向朝野正當徵詢推薦人選，並於今天（22日）公布，預計提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯任副主任。政院待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權。

行政院發言人李慧芝下午表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝指出，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，將提名財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員，兩人都是民進黨推薦。

至於其他5名提名人選分別為，還有綠營推薦律師黃文玲、藍營推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及白營推薦的東吳大學政治學系教授蘇子喬，以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝進一步表示，另因前中選會前委員蒙志成已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。



