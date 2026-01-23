中選會7被提名委員拜會朝野黨團 不在籍投票 游盈隆：樂見但謹慎以對

行政院秘書長張惇涵（右）23日下午率中選會主委被提名人游盈隆（中）等人拜會國民黨立法院黨團，與黨團總召傅崐萁（左）交換意見，爭取支持。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

行政院秘書長張惇涵二十三日率同中選會被提名委員游盈隆等七人拜會立法院朝野黨團，藍白黨團表示會秉持理性替人民把關，也希望藉由這次中選會重要人事案，作為未來朝野合作好的開端。

中選會目前僅剩四位委員，依規定至少有五位委員才能舉行委員會議並決議。行政院已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單函送立法院，期盼儘早依法審查通過。

媒體詢問，如何看待民眾黨團提出的不在籍投票法草案。游盈隆指出，這是台灣民主發展過程中必經的歷程，看起來社會對於不在籍投票相當關注，事實上，許多先進國家也都採取不在籍投票，但台灣從來沒有採取過，所以樂見其成，但要非常的謹慎以對。

談及中選會人事同意權審查立場，民眾黨團總召黃國昌表示，提名送進來立法院後就會儘速審查，例如考試院人事案，就是民眾黨團率先提案審查；黨團秉持理性替人民把關，並發送問卷給被提名人，盼能儘早回覆問卷，有助於行使人事同意權時能有所依據。

拜會國民黨立法院黨團時，國民黨團總召傅崐萁代表示希望藉由這次中選會重要人事案，行政院尊重在野黨推薦人選的模式，作為未來朝野合作好的開端。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，立法院下週將進行相關被提名人的相關審查程序，民進黨團支持行政院提出的名單。