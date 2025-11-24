中部以北今晚探15度 北宜花涼到周末

東北季風昨（24）日南下，氣象署預估，今晚氣溫將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，明（26日）至28日低溫預測中部以北、宜蘭及金馬14至16度，提醒民眾早出晚歸適時添加衣物。

晚間氣溫下降 26日低溫探14度



今天北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中南部地區及臺東高溫在25至28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，晚間溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，南部及花東約18至19度，須留意日夜溫差。

26日至28日，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，低溫預測中部以北、宜蘭及金馬14至16度，南部、花東及澎湖16至19度；高溫預測北部、宜花及澎湖20至24度，中南部及臺東23至28度，金門19至23度，馬祖15至18度，其中27日，由於雲量較多，中南部地區高溫相對其他兩天較低。

26日受颱風外圍環流影響降雨增

降雨部分，今日宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。

26日至28日宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，菲律賓東南方海面已形成第30號熱帶性低氣壓，預計最快26日有機會增強為颱風「天琴」，雖然對台灣並無直接影響，但它的外圍水氣將於26日晚間起至27日北移，屆時北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

周末短暫回暖 30日又迎東北季風

29日東北季風減弱，屆時各地有望轉為晴到多雲，白天氣溫將略微回升，將是適合出遊的周末。

低溫預測中部以北、宜花及金馬14至17度，南部、花東及澎湖18至20度；高溫預測北部及宜花23至24度，中南部及臺東25至28度，澎湖22度，金門21度，馬祖17度。

不過，馬上30日又有下一波東北季風南下，並將持續影響至下週。預估屆時各地清晨低溫仍維持在14至16度左右，持續呈現早晚偏涼的感受。