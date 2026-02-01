中部以北今濕冷低溫探13度! 明起回暖、週六大陸冷氣團報到再轉冷

今（2）日持續受到大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷。 圖：張良一／攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 今（2）天持續受到大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷。中央氣象署指出，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。氣象署於今天凌晨3點30分針對基隆市與新北市北海岸地區發布大雨特報。

氣象署指出，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早有局部短暫雨，逐漸變為多雲。桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生機率；白天3千公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑。

廣告 廣告

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。未來天氣方面，週二清晨大陸冷氣團持續影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週三至週五白天各地大多為多雲，中南部日夜溫差大，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。週五晚間將有鋒面接近，週六另一波大陸冷氣團南下，中部以北、宜花天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本內閣大臣報捷：成功從南鳥島6千公尺深的海底開採出稀土泥

日本大選》逆轉多年低投票率 逾7成選民「一定會去投票」

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供