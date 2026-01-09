中部以北、宜蘭明最低溫下探7度 冷氣團入夜來襲

冷空氣逐漸減弱，但輻射冷卻作用持續，中部以北、宜蘭最低溫下探7度左右，西半部多地可能也不到10度，之後10日晚間有新冷氣團南下，天氣較多雲、乾冷，需留意日夜溫差大，另12日前高山有降雪機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，10日水氣偏少，預估只有位處迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。不過下波大陸冷氣團10日午後起南下，各地天氣轉多雲，山區將有零星短暫雨，中南部仍是多雲到晴，變化不大。

未來1週水氣較少，整體偏乾，僅東半部有零星雨勢。（圖／中央氣象署提供）

12日至16日依然是多雲到晴的天氣，在12日晚間至13日，中部以北山區因中層水氣增加，有零星短暫雨，東半部與恆春半島其他時間也有零星短暫雨。

另各地2500公尺以上山區10日有降雪機會，3000公尺以上高山在12日晚間至13日也有可能飄雪。

本週末低溫有感，下週因大陸冷氣團較不強，有回暖趨勢。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化部分，受輻射冷卻影響，10日中部以北、宜蘭低溫9度至11度，局部下探7度至8度左右，且西半部低溫有可能普遍低於10度，南部和花東為12度至14度。白天起回暖，高溫來到20度左右。

12日起白天較偏溫暖，早晚仍需注意溫差，12日至13日低溫約12度至14度，高溫落在20度至24度之間。

