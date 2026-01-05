中部以北、花東急凍有感！低溫再探7度、高山道路防結冰

新1波強烈大陸冷氣團來了！北部、東半部、恆春半島局部有雨，且中部以北和宜花有輻射冷卻，降溫更有感，7日起局部低溫下探7度，同時高山道路有機率出現結冰狀況。

這波強冷氣團水氣偏少，僅東部降雨較多，下週末東北季風迎風面再迎雨天。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，5日晚間北部和東半部、恆春有局部零星雨，6日起北部轉乾，東半部和恆春仍有局部短暫雨，中南部為多雲到晴。7日至10日各地天氣大致多雲到晴，僅東半部、恆春持續有零星短暫雨，11日到12日受東北季風增強影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春將有局部短暫雨。

廣告 廣告

此外，這波強烈大陸冷氣團水氣偏少，高山較難有降雪機會，但路面仍有結冰風險，提醒民眾注意山區行車安全。

本週後半全台皆要留意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢方面，強烈大陸冷氣團5日晚間逐漸南下，西半部、宜蘭6日清晨低溫11度至14度，花東16度至17度，中南部近山區因輻射冷卻影響，低溫可能跌破10度。白天起北部、宜蘭高溫僅15度至16度，中部、花蓮16度至17度，南部和台東22度至24度。

氣象署預估，7日會是這波最冷時段，7日至10日中部以北、宜蘭在夜晚與清晨平地低溫約9度至14度，南部、花東約13度至16度，局部空曠地區最低溫可能只有7度。

氣象署提醒，9日和10日雖然強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻效果偏強，且中南部未來1週日夜溫差大，北部8日至10日溫差也會達10度到13度之多，需要注意。

延伸閱讀

台積電洩密案再添內鬼！ 工程師被起訴求刑8年8月

帶領台股衝破3萬大關 外資喊台積電目標股價漲到2330元！

台股攻上3萬點歷史新高 台積電飆1670元新天價