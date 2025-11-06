中部健康盛會 4大醫學專家齊聚光田醫院推動銀髮健康
記者陳金龍／台中報導
台灣邁入超高齡社會，銀髮健康成為全民關注焦點。光田綜合醫院秉持「醫療不只是治療疾病，而是促進全人健康」的理念，6日舉辦「預防醫學銀髮樂齡照護講座」。邀請神經內科、運動醫學、皮膚科及腫瘤科等醫療專家，從記憶、肌力、皮膚與免疫力4大面向，帶領民眾認識老化背後的健康警訊，學會從日常生活中實踐預防醫學。
神經內科醫師柯麗櫻以「我會記得我自己─失智症淺談」揭開序幕，指出失智症並非單純記憶退化，更會影響情緒與判斷。她提醒家屬，若發現長輩重複提問、行為改變或日常能力下降，應儘早就醫，透過早期診斷與藥物介入，可有效延緩病程、降低照護負擔。
運動醫學中心物理治療師賴冠帆以「骨質疏鬆及肌少症」為題，指出骨骼與肌肉是維持行動力的「雙引擎」，若同時退化，跌倒與骨折風險將大幅提升。他強調長輩應培養規律阻力訓練習慣，搭配充足蛋白質與鈣質攝取，讓預防比復健更省力。
皮膚科醫師何英右則提醒，許多長者受乾癢與皮膚炎困擾，常因清潔過度或環境乾燥導致皮膚屏障受損。他建議長者應適度清潔、勤做保濕並避免曝曬，以維持皮膚健康、預防搔癢與感染。
壓軸登場的林口長庚紀念醫院腫瘤科醫師謝佳訓，從免疫角度解析老化與癌症的關聯。他指出，規律運動、均衡飲食與良好睡眠是維持免疫力的3大關鍵，亦是預防腫瘤與延緩老化的核心。
光田綜合醫院表示，本次講座邀請4位專家以淺顯易懂、實用的方式推廣預防醫學，期盼民眾能從生活中培養健康習慣，提早預防疾病風險。今年度已舉辦32場健康人文藝術系列講座，明年將持續擴大舉辦，聚焦不同族群的健康議題以推廣身心健康的全人醫療理念，讓醫療融入民眾的日常生活。
