中部優質番石榴評鑑競賽 農友切磋交流提升番石榴品質及知名度





「114年度中部地區優質番石榴果品評鑑競賽」11月14日於社頭鄉農會三樓禮堂舉行，由臺中區農業改良場蕭政弘副場長及農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所謝鴻業博士的專業評審團隊進行評鑑，來自彰化縣及南投縣等15個鄉鎮共計99組具有三章一Q的農友所生產「白肉番石榴」參賽，本次評鑑並嚴格要求參賽果農必需具三章一Q資格，讓消費者吃得更安心。

彰化縣是農業大縣，番石榴為本縣種植面積第一的果樹 (約1,374公頃)，僅次於高雄、台南，為全台第三大，其中社頭鄉種植面積262公頃，是鄉內重要農特產，農會除了每年經營番石榴優質集團產區及舉辦講習會與競賽，不斷提升番石榴之品質，也將鄉內盛產的桂圓肉、龍眼蜜、芭樂、良質濁水米等農特產品，開發為特有的伴手禮盒，行銷全國，並以富貴良緣禮盒、富桂圓滿禮盒及芭樂鮮果禮盒榮獲農業部農漁會百大精品。

本次評鑑競賽評審內容依據番石榴的外觀、果肉性狀、重量、風味與口感，加上經由儀器檢測的糖度等條件辦理各項目評分，最終選出冠軍1名獎金6,000元、亞軍2名各4,000元、季軍3名各2,000元及優勝8名各1,000元，並將頒贈賀匾一面。評審結果由（社頭）蕭金發獲得冠軍，（埔心）張蒼吉、（社頭）張國枝獲得亞軍，（社頭）翁聰敏、（永靖）魏鵬讚、（竹塘）鄧惠真獲得季軍。希望藉評鑑提高消費者對番石榴認知和選購習慣，也提供一個舞台讓各縣市的農友切磋交流，提升本縣番石榴品質及知名度。

社頭鄉農會總幹事蕭良珍表示，感謝辛苦耕耘番石榴農友，穩定用心栽培高品質番石榴。評鑑競賽不僅為番石榴果農提供一個發光發熱的舞台，還促進了技術交流和經驗分享，幫助農民提高種植技術和農產品品質。每一顆番石榴背後，都是無數汗水和智慧的結晶，搭配安全且高效的栽培管理方式，生產的番石榴香氣濃厚、酸甜爽脆。現在正值番石榴產季，歡迎全國朋友到彰化社頭鄉品嘗鮮美可口、健康無負擔的「國民水果」，或透過社頭鄉農會或向喜愛之得獎果農訂購，以實際行動支持在地優質美味的番石榴。

