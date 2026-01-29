中部區域聯防 土方之亂有解

土方之亂爭議延燒，台中市政府日前喊話中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化，卻遭國土署營建管理組長李守仁嗆聲「自己的大便自己收」引發爭議後，中央政策轉向，行政院祕書長張惇涵29日表示，中部地區縣市可區域聯防，讓各地土方能有效率地規畫，閣揆卓榮泰更下令農曆年前完成暫置場啟用。

台中市副市長鄭照新昨出席行政院會表示，台中土資場暫置時間僅剩約1個月，市府採多項因應措施，約7成土方可由工地直送砂石場處理，盤點公有窪地作為暫時去化管道，並全力配合中央提出的異地暫置方案，未來若啟用其他暫置區，相關作業恐延宕至年底，盼中央評估採「分區實施」方式，依各地實際狀況，在時程或配套措施上採取差異化作法，以更符合地方需求，若中央有加速規畫的空間，地方政府願意共同磋商、積極配合。

卓榮泰昨在院會指示，中央將與地方、政府與民間共同合作，提出3項策略。第一，採GPS雙軌並行，開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。卓也要求農曆年前啟用暫置場，並訂定自治條例全力推動。

張惇涵表示，目前全國土方去化較困難的地方在中台灣，除台中港外，彰濱工業區的暫置場可望在過年後使用，中部縣市可區域聯防，讓各地土方可有效率地去化。國土署代理署長朱慶倫說，中央除積極推動外，也要與地方合作，例如推動異地暫置，除一般暫置場外，相鄰的建案旁若有尚未開挖土地、或同一個縣市有符合土地使用管制的案場，都可作為臨時暫置處，以解燃眉之急，國土署已發文地方政府啟動此機制。

台灣區綜合營造業同業公會陳煌銘肯定政府最新方案，但也提醒台灣正大力推動都更，營建廢棄物暫放地點應做好分類，多數磚塊、水泥、鋼筋都可再利用，僅1成左右廢棄物需送焚化爐處理，政府應未雨綢繆；其次，新加坡、日本與香港都在填土石方成新生地，這是國際趨勢；工業區填土目前多以抽砂填補，但抽砂含有鹽分，不如直接使用捷運等公共工程或建案地基開挖的土石，質量較佳。

不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，行政院新策略都是土方管理新制最需要的配套，有助加速營建剩餘土石方去化效率，期待中央及地方盡早具體落實，緩解新制對工程的衝擊。