中部哈日族願望成真 星宇明年3月底台中直飛東京

星宇航空明年增加多條台中機場航線。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，星宇航空已經於昨(29)日列載台中－東京成田航線的飛航時刻，2026年3月30日起以A321neo機型飛航每週4班，近期將開放訂位。另外，航空迷也指出，星宇明年預計也會開航台中至熊本，未來台中也會評估北海道札幌，讓哈日族相當期待。

星宇航空台中直飛航點，目前包括澳門、沖繩、高松、神戶、宮古島、越南富國島及即將復航的峴港，如今中部旅客期待的東京航線明年起飛，也讓哈日族坦言，飛東京不用遠赴桃園搭機。

廣告 廣告

對此，星宇航空對台中航線傳聞暫不回應，低調指出，近日會有新公布。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中航線+1！星宇航空3/31直飛越南峴港

大東京退居第3！世界最大城市「大榴槤」竄升到榜首

54個碩博班招生掛蛋！頂大也難倖免

101跨年煙火最佳觀賞點曝！ 強烈大陸冷氣團元旦報到「急凍7度」

