中部哈日族願望成真 星宇明年3月底台中直飛東京
〔記者張軒哲／台中報導〕星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，星宇航空已經於昨(29)日列載台中－東京成田航線的飛航時刻，2026年3月30日起以A321neo機型飛航每週4班，近期將開放訂位。另外，航空迷也指出，星宇明年預計也會開航台中至熊本，未來台中也會評估北海道札幌，讓哈日族相當期待。
星宇航空台中直飛航點，目前包括澳門、沖繩、高松、神戶、宮古島、越南富國島及即將復航的峴港，如今中部旅客期待的東京航線明年起飛，也讓哈日族坦言，飛東京不用遠赴桃園搭機。
對此，星宇航空對台中航線傳聞暫不回應，低調指出，近日會有新公布。
更多自由時報報導
台中航線+1！星宇航空3/31直飛越南峴港
大東京退居第3！世界最大城市「大榴槤」竄升到榜首
54個碩博班招生掛蛋！頂大也難倖免
101跨年煙火最佳觀賞點曝！ 強烈大陸冷氣團元旦報到「急凍7度」
其他人也在看
紐約飛桃園竟迫降日本？長榮證實安檢出包 傳2台客攜槍遭法辦
[Newtalk新聞] 原本單純的航機轉降加油，竟意外演變成跨國槍枝驚魂？長榮航空一架由紐約飛往桃園的班機，25日因強風被迫轉降日本大阪，未料在過境安檢時，驚傳有2名台灣旅客遭搜出疑似攜帶槍枝。對此長榮證實，確有旅客攜帶違規物品遭查獲，已移交日方處置。 這起事件最早由前機長「瘋狂機長詹姆士」對外揭露。他指出，該架長榮航空BR31航班原定從紐約直飛桃園，中途卻臨時轉降日本大阪關西機場。沒想到這場意外插曲，竟讓安檢人員攔下驚人違禁品；據傳在旅客下機受檢過程中，赫然發現2名台灣籍乘客隨身行李中疑似藏有槍枝，現場氣氛一度緊張，引發高度戒備。 長榮航空隨即出面說明原委。航空公司表示，該航班於12月25日執飛時，因遭遇高空逆風過強，油量考量下必須實施技術性降落，臨時決定轉往大阪關西機場進行加油作業。依據日本機場及相關飛航作業規定，所有旅客必須暫時下機，並配合當地航警執行轉機安全檢查程序。 長榮航空進一步證實，就在這道必要的安檢關卡中，確實查獲旅客隨身攜帶不符合飛航規範的物品。雖然官方聲明未直接點名是否為「槍枝」，但強調已立即將涉案旅客及違禁品移交給當地的安檢單位與執法機關偵辦。經歷這場意外波折後，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 25
日本10天連假機場大排長龍！台灣成熱門景點
[NOWnews今日新聞]日本自26日開始為期10天的新年假期，今（28）日是出境人數高峰，預計有5.4萬人出國旅遊，成田機場公司稱，10天內進出旅客人次將達到95.6萬人次，預計1月4日收假日將是旅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 22
集集小火車要回來啦！綠色隧道美景將重現
[NOWnews今日新聞]停駛4年的集集小火車要回來啦！明年1月5日下午先恢復第一階段通車，民眾可以從彰化二水站搭到南投集集站；至於集集到車埕，預計明年7月全線恢復行駛。立委游顥表示，當天不只由知名藝...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 3
日本年末放9天連假！28日5.4萬人出國 出境稅明年調漲
去日本旅遊的國人要注意了，明年7月起，日本的「出境稅」將正式從台幣200元左右，調漲到600多元，日本人和外國人，只要出境，都得付錢。如今不少日本民眾，也趁著年末九天連假出國去玩，光28號1天就多達5.4萬人出國，菲律賓宿霧和美國夏威夷，都是觀光熱點，去中國的人數則是減少了三成。至於日本國內旅遊和返鄉人潮，則是出現高峰，羽田機場班機，幾乎一位難求。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
出國加保「不便險」恐卡關！明年4月起限購2張防套利
出國加保「不便險」恐卡關！明年4月起限購2張防套利EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 3
快訊／台海緊張！「離島空中交通」大亂 華信、立榮明日航班異動一次看
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受中國解放軍在台海周邊擴大軍事演習影響，離島空中交通出現重大調整。華信航空與立榮航空今（29）日晚間相繼公告，明（30...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
桃園石門水庫「楓」景如畫 快把握最美時刻到這些地點賞楓
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者黃雅蘭 秋冬…中華日報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
2025全球最繁忙國際航線出爐 台灣桃園機場到「這裡」佔第1
即時中心／林韋慈報導2025年已經進入倒數階段，全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）公布最新統計，全球最繁忙的國際航線中，與桃園機場相關的航線包辦第1名與第9名，分別為「台北－香港」及「台北－東京成田」航線，表現亮眼。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 84
華航攜手「T+T」讓米其林美食飛上天！ 明年元旦起長程航班全艙等都吃得到
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導中華航空今（29）日宣布，攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自明年1月1日起，於台灣出發...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台中航線+1！星宇航空3/31直飛越南峴港
台中市近年國際旅客增加，星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，繼明年將直飛宮古島之外，立委蔡其昌宣布，已經收到星宇航空確認，明年將新增台中直飛越南中部峴港航班，於2026年3月31日上午開航，已於昨（29）日售票，至於「台中直飛東京成田」航線，仍差臨門一腳。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
今天9點開搶！228連假離島航線釋8萬個座位
[NOWnews今日新聞]明(115)年228有3天連假，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,042架次，計80,913個座位數，並自今（29）日上午9時起開放訂位。明年22...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
獨家／桃機行李超重10kg多付2000元！ 旅客控「磅秤不準」
獨家／桃機行李超重10kg多付2000元！ 旅客控「磅秤不準」EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 1
台灣虎航強攻南台灣 高雄、台南3航線直飛日本
台灣虎航加速布局南部市場，繼12月23日一口氣開航「高雄－熊本」、「台南－熊本」雙航線後，25日再接力啟航「台南－沖繩」航線，成為台南機場首度迎來連續2條國際新航線的航空公司。此舉不僅象徵台灣虎航正式插旗台南，也意味著其日本航網已擴展至23條航線，展現虎航在區域航網、觀光推廣與台日產業鏈連結上的全新戰略布局。南台灣航網升級 雙熊本航線創歷史新頁台灣虎航董事長......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 2
行李超重費太貴！「裸飛族」出現 只帶手機與錢包登機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導澳洲媒體報導，近年旅客為了應對航空公司利用行李賺取錢財，開始出現「裸飛」（nakedflying）趨勢，只帶手機、錢包與充電器...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
一路走出國門 中東用臉部辨識改寫航空未來
走進杜拜國際機場，旅客只要一路向前走，就能完成出境手續。精確的臉部辨識，讓護照查驗幾乎成為過去式。同時中東航空公司下百千億美元訂購新飛機，押注長程航線與高級體驗。讓飛行成為城市品牌的一部分，中東正重新定義全球航空版圖。TVBS新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
地震未影響營運 清境農場活動照常、交通順暢
針對昨日地震情形，清境農場經全面巡查確認，園區及周邊設施均未受影響，各項營運正常，道路通行順暢，未發現安全疑慮。今日有多台遊覽車順利抵達，旅客陸續進入青青草原觀賞綿羊秀及馬術表演，現場秩序良好；園區內綿羊與馬匹狀況皆穩定，一切安好。另台14甲線合歡山路段（鳶峰至小風口）因應山區天候與路況，自今（28）日早上7時起，開放限加掛雪鏈通行，並將依實際道路與氣候狀況，機動調整管制措施。清境農場一向秉持「旅客安全為第一優先」的原則，持續密切掌握地震後續影響、天候變化與交通狀況，並加強園區巡檢及交通安全提醒，確保每位旅客能安心、放心遊園。農場亦呼籲前往高山地區的遊客，出發前務必留意最新交通與氣象資訊，配合現場人員指引，共同維護行車與旅遊安全。更多新聞推薦 ● 稀有冬候鳥現身！ 茄萣濕地驚見「大麻鷺」鳥友搶拍台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 2
2026遊輪季已開賣，應速完成遊輪定型化契約，加重遊輪公司責任
圖/ 2026郵輪季已開賣，應速完成郵輪定型化契約，加重郵輪公司責任 (作者提供) 文 / 李奇嶽 台北城市大 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 3
台灣寺廟文化藝術節 結合漢服推廣宗教文化觀光
【記者林玉芬/南投報導】台灣寺廟文化藝術節由南投縣政府主辦，28日在日月潭文武廟熱鬧開幕，副縣長王瑞德、民政處長林琦瑜、縣府秘書黃馨瑩出席共襄盛舉，並體驗穿傳統漢服，參訪寺廟活動。 王瑞德表...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 1
2025韓國觀光公社旅客熱搜最愛韓國景點TOP 9！從《Kpop獵魔女團》到《苦盡甘來遇見你》景點都上榜～
日前，韓國觀光公社進行了《外國旅客調查》，其中台灣旅客的首選目的地依序是首爾(67.5%)、釜山(22.7%)和濟州(8.2%)！根據過去一整年「VISITKOREA」繁體中文網站使用者搜尋關鍵字的資料顯示，首爾的景福宮位居榜首，釜山和濟州則分別以海東龍宮寺和城山日出峰拔得頭籌。因此，韓國觀光公社特別對此進一步分析，挑選出「2025年度粉絲最愛韓國景點TOP 9」，現在就讓我們一起來瞧瞧有哪些地點上榜～Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
獨家／掃興！ 小港入境行李轉盤故障 旅客空等近1H
獨家／掃興！ 小港入境行李轉盤故障 旅客空等近1HEBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話