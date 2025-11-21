中部四縣市攜手推動區域EMS治理 台中市到院前緊急醫療救護共識營登場

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府消防局今（21）日於災害應變指揮中心舉辦「115年度到院前緊急醫療救護共識營」，集結台中市及彰化縣、南投縣、苗栗縣四縣市救護主管及醫療指導團隊，展開跨區域EMS（Emergency Medical Services）深度交流。活動由林黎銘簡任技正全程主持，強調區域合作對提升中部整體救護量能的重要性。

台中市消防局舉辦115年度到院前緊急醫療救護共識營，促進中部地區緊急醫療救護交流。（圖/記者廖妙茜拍攝）

消防局說明，此次共識營延續台中市自111年起每年定期召開的制度化作法，透過回顧114年EMS 推動成果、研議115年策略方向，強化跨縣市救護資源整合。主席及與會長官在致詞表示，中部民眾跨區就醫需求旺盛，加上線上醫療指導日益普及，各縣市必須攜手共同推動區域救護治理，才能提升到院前緊急醫療照護的完整性與連續性。

鍾侑庭醫師介紹台中市線上醫療指導制度推動現況。（圖/記者廖妙茜拍攝）

議程中，鍾侑庭召集人說明台中市114年救護推動成效與新年度重點，包括急重症處置品質提升、線上醫療指導流程強化、高級救護人力培訓及特殊救護能量建構等策略。接續由彰化、南投、苗栗三縣市團隊分享各地救護資源配置與推動現況，深入探討在地特色與推動瓶頸。

周雍華科長分享彰化縣救護資源配置與推動現況。（圖/記者廖妙茜拍攝）

杜泳霖小隊長介紹苗栗縣救護推動現況及成效。（圖/記者廖妙茜拍攝）

消防局指出，此次活動緊急救護科長齊聚首，四縣市緊急救護科長首次在共識營同台與會、共同討論未來合作方向，象徵中部EMS區域聯防的重要里程碑。下半場則由台中市醫療指導會議四大分組，由醫導會議分組的綜合規劃、教育訓練、品管研究及特殊救護組等四組，分別提出今年度成果與115年規劃，內容涵蓋制度建置、訓練深化至品質監測等面向，展現中市EMS系統的全面強化策略。

集合四縣市救護主管及醫療團隊進行跨區域緊急醫療系統的交流。（圖/記者廖妙茜拍攝）

此外，林簡任技正也帶領中部四縣市救護科長及各醫療指導召集人進行綜合講評，針對跨區支援、訓練資源共享及線上醫療指導合作等議題提出前瞻建議。消防局指出，此次共識營不僅凝聚台中市EMS分組共識，更促成四縣市高層面的策略協調，未來將持續推動區域化合作，提升中部地區民眾緊急醫療救護品質。