中部土方之亂有解！政院跨部會盤出三處聯合暫置場 共釋出144萬方容量

記者陳韋帆／台中報導

針對中台灣土方去化問題，行政院跨部會整合交通部、經濟部及臺糖公有地，設置三處中部聯合暫置場，共提供144萬立方公尺容量，解決中部建設出土需求與去化壓力。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

內政部今（6）日現勘彰濱工業區，評估後預計設置三處中部聯合暫置場，共提供144萬立方公尺容量。中央跨部會整合交通部、經濟部及臺糖公有地，多管齊下擴增收納空間，並由臺中市正式公告異地暫置規定，期能有效解決中部建設出土需求與去化壓力。

內政部國土管理署署長蔡長展表示，為協助紓緩中部縣市土石方去化壓力，行政院跨部會協調交通部、經濟部及內政部等單位，盤點整合資源並提出多項配套措施。

內政部國土署長蔡長展指出，中央與地方將共同持續積極盤點可用土地，解決土方燃眉之急。（圖／國土署提供）

目前已邀集臺中市及彰化縣政府至彰濱工業區現勘，評估作為中部聯合暫置場地，預計可提供144萬立方公尺暫置容量。隨著中部工程建設量增加，中央積極盤點公有土地作為候選地點，期盼透過地方政府與中央攜手合作，共同解決在地建設面臨的土方去化困境。

根據國土署提供資料，中部聯合暫置場預計提供144萬立方公尺容量，包括「臺中港暫置量由28萬擴增至最高80萬立方公尺」、「4處臺糖公有候選地可容納100萬立方公尺」、「南投竹山消防署訓練中心防災公園預估收納30萬立方公尺」。臺中市政府都發局已於今(6)日正式公告異地暫置規定，並整體盤點資源涵蓋彰濱、臺中港及公有地等多元管道。

蔡長展說明，針對臺中市建案量多、出土需求大的議題，行政院已協調增加臺中港收容空間，並盤點公有土地與防災公園作為土方交換的可行地點。

此外，中央亦提供工程出土異地暫置處理方式，讓地方政府有明確依循。臺中市政府都發局今日公告相關規定，將有助於緩解民間與公共工程的施工壓力，透過這類資源整合，能確保土方得到有效管理，並在推動地方建設的同時，達成國土守護及環境永續的目標。

蔡長展強調，中央會繼續攜手各縣市政府共同面對土方去化挑戰。目前除了擴大現有暫置場容量外，亦將滾動式評估各地的暫置需求與環境影響。這場跨部會的資源盤點，不僅是為了協助地方政府紓壓，更是落實營建剩餘土石方資源化管理的重要一步。未來將持續督導各級機關落實管理流程，確保所有出土皆能適當去化，維持營建市場與環境保護的穩定平衡。

