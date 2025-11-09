中部地區唇顎裂寶寶有福了！不用舟車勞頓北上就醫 就近即能接受治療

【健康醫療網／記者陳靖安報導】台中地區一位單親媽媽獨自扶養四個孩子，且為唇顎裂孩子的手術奔波焦慮；另一位大里寶寶於產檢即發現唇顎裂，現在兩者都由仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）整形外科盧亭辰醫師帶領的顱顏團隊提早介入，單親媽媽不用再長途奔波、大里寶寶出生後也立即安排評估與手術，讓家屬感受到從婦產科產檢到整形外科手術的一條龍式照護。

唇顎裂治療是長期路程 多專科共同介入讓病人受完整照護

盧亭辰醫師表示，唇顎裂手術的挑戰極高，年紀小的病人需要小兒麻醉團隊嚴密規劃，術後照護也必須完整落實。盧亭辰醫師指出，唇顎裂治療不是單次手術，而是一條長期「成長路徑」。結合婦產科、整形外科、矯正牙科、小兒科、麻醉科與護理團隊，從產前到成年提供階段性治療，以確保完整照護。

治療應依醫師建議分階段完成 一條龍醫療讓病人順利銜接

盧亭辰醫師提醒家長，唇顎裂應提早治療、定期回診，依照醫師建議分階段完成，並注意語言發展與口腔清潔，降低併發症風險，而且心理支持同樣重要，陪伴能幫助孩子建立自信。

1、產前與新生兒期：透過產檢超音波，多數唇顎裂可在孕期早期被偵測出。其中，高層次超音波檢查，進一步判斷胎兒唇顎裂的型態與嚴重程度，以及早與顱顏團隊討論治療計畫。新生兒出生後，顱顏及小兒科團隊會立即訪視，必要時，矯正牙科也會介入進行鼻牙槽塑型，確保後續治療順利銜接。

2、嬰兒期（3–12個月）：3–5個月進行唇裂修補，9–12個月完成顎裂修補，恢復口腔並利於語言發展。

3、幼兒期至學齡前（1–6歲）：持續關注中耳、牙齒與語言，若鼻音過重或發音困難，必要時進行語音矯正手術。

4、學齡期（6–12歲）：9–11歲進行齒槽骨修補與第一階段矯正，並給予心理支持，幫助融入校園。

5、青少年期（12–18歲）：完成第二階段矯正，必要時進行正顎、鼻整形或唇部修正手術，改善咬合與外觀。

6、成年期：多數患者已完成主要治療，僅需追蹤或細部調整。

持續拓展顱顏相關醫療 病人可就近就醫省時省力

整形外科楊佳叡主任強調，未來將持續拓展顱顏相關醫療，包含：完整的唇顎裂治療流程（唇裂、顎裂、齒槽修補、正顎手術）；顱顏畸形及顱顏部美容整形手術（削骨、下巴整形、鼻整形、額頭美化、天鵝頸手術）；多專科跨領域合作，涵蓋小兒科、牙科、語言治療與心理支持。

盧亭辰醫師說，最大的目標就是讓中部的孩子不用再舟車勞頓北上，也能在家鄉接受同樣水準的治療。

