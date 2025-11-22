中部大客車徵才 媒合153人仍缺
為解決大客車駕駛人力不足，交通部公路局台中區與嘉義區監理所22日共同舉辦中部大客車徵才活動，19家客運、遊覽車業者釋出逾300個職缺，成功媒合153人，業者坦言找人仍不易，平均常態缺額1至2成。監理站則指出，只要願意投入駕駛工作，最高可領21萬元補助，方案延長至明年2月底。
活動現場湧入超過300名民眾，19家招募攤位前大排長龍，從剛畢業大學生到59歲中年都有，甚至有人從苗栗特地前來面試，南投縣草屯鎮施姓女子在駕訓班學開大客車，也表達加入意願。不少業者強調性別友善職場，提供女性駕駛彈性排班制度。
儘管詢問踴躍，業者仍直言「招募真的很難」。總達客運副總蕭如序分析，外界普遍認為駕駛社經地位不高，加上民眾投訴多、交通風險高，部分駕駛又覺得工時下降後收入不如預期，導致長期缺人，希望政府多辦理大型徵才活動，藉此補強人力。
台中區監理所所長楊聰賢表示，疫情期間許多駕駛轉往外送、物流或大貨車業，疫情後想找回不容易，公路局自民國108年起推動「駕駛擴大徵才獎勵方案」，民眾只要願意投入駕駛工作，政府幫忙出駕訓班費用，受訓期間每日生活津貼953元，錄用後還有獎勵金；以持有小客車駕照受訓投入客運業為例，最高可領取21萬元的補助，方案已延長至明年2月28日。
立委何欣純到場表示，她在立法院交通委員會服務，每次審查預算和政策，都清楚大客車駕駛嚴重缺工，盼透過中央補助加上地方加碼，吸引更多人才投入。
據市府交通局統計，全市目前有238條公車路線、每天超過8000個班次，但公車駕駛僅1226人，仍缺約3成。為改善人力流失，市府近2年調整公車合理營運成本與基本運價，要求業者為駕駛員加薪至少4000元，其他從業人員加薪2000元以上。
