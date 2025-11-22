中部客運徵才300人！成功媒合153人 這職缺最夯
為解決大客車駕駛員人力不足，交通部公路局台中區與嘉義區監理所舉辦「薪想事成 邁向前程」中部大客車徵才活動，今天在豐原監理站登場，共19家客運業者釋出逾300個職缺，吸引超過300名民眾參加，成功媒合153人。政府祭出補助措施，並延長至明年2月底，只要願意投入駕駛工作，包含駕訓費、生活津貼、就業獎勵金最高可領21萬元。
中部大客車駕駛徵才活動，現場湧入超過300名民眾，攤位前排隊詢問的人潮沒停過。這次共有19家公路客運、市區客運與遊覽車業者到場，希望招募新血，釋出超過300個駕駛員職缺，最後成功媒合153人，成果亮眼。
公路局主任祕書林義勝、立委何欣純、台中區監理所長楊聰賢等人一同啟動徵才儀式。楊聰賢說，即使沒有大客車駕照也不用擔心，只要願意投入駕駛工作，從訓練到就業一條龍，包括駕駛訓練費用補助、訓練期間每日953元生活津貼，以及上路後的穩定就業獎勵金，以持有小客車駕照受訓投入客運業為例，最高可領21萬元補助，相關補助已延長至115年2月28日。
楊聰賢提到，新冠疫情嚴峻期間，很多客運司機紛紛改當外送員，甚至跑去開大貨車，後來疫情趨緩，民眾開始恢復出遊，客運需求重新提升，但是想重新招募轉行的駕駛變得相當不易。
他說，因此自108年起，由政府補助幫助企業招募客運駕駛，去年媒合135人，今年再搭配駕訓班，邀請一些受訓中學員，一起來參加徵才活動，今年成功媒合到153人，相信各家業者都能找到優秀人才。
現場的求職族群相當多元，從剛畢業的大學生到 50 多歲的民眾都有，甚至有人從苗栗特地搭車來面試，可見大客車駕駛仍具吸引力。不少人直接在現場與業者面談，了解排班、薪資與工作地點等細節。
其中也有業者主打「性別友善職場」，提供女性駕駛彈性排班，引起不少關注。有30多歲的女性在了解制度後，當場決定報名，展現運輸業對女性人才愈來愈友善。
何欣純指出，大客車駕駛長人力短缺，原因包括少子化、年輕世代對職涯選擇的考量，以及制度面尚待改善等因素。感謝交通部公路局特地擇於假日辦理活動，也謝謝眾多客運、駕訓班業者齊聚一堂，共同思考如何補足人力缺口，為更好的公共運輸環境一起打拚。
何欣純表示，中央有相關的徵才補助政策，未來若有機會，台中市也能推動地方加碼的獎勵金，盼中央地方一起共同合作，提供誘因吸引更多優秀人才，讓優質的駕駛長及願意守護乘客安全的好人才，不只願意進來、也留得下來。
何欣純強調，推動公共運輸在地方發展，台中除了要改善原交通路線，也要搭配充分的人力與制度配套，為維繫城鄉交通、學童通學與通勤族日常生活，應全面加強薪資福利、訓練制度到職涯規劃等，打造更完善、更安全的公共運輸服務，讓台中市民搭車更放心、更安心。
