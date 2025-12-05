中部屬百艘海軍、海巡軍艦在東亞 綠委：軍事擴張意圖明顯

政治中心／綜合報導

中國加大軍事恫嚇，根據路透報導，解放軍在東亞海域部署超過百艘海軍與海巡艦艇，範圍從黃海到南海，綠營立委直言這並非為了自衛，明顯有軍事擴張意圖，為應對中方侵擾，總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，美國川普總統也簽署"台灣保證實施法案"，要解除雙邊過時且不必要的交往限制。

三艘軍艦組成戰鬥部隊，緩緩前進，另一頭直升機也從艦載平台起飛，根據路透報導，中國在東亞海域，部署大量海軍和海警艦艇，數量超過百艘。

總統府發言人郭雅慧：「這樣的軍事行動其實並不單單，只有侷限在印太區域上，事實上它的分佈是從黃海以南，還有在釣魚台的東海往南海方向，甚至於在整個西太平洋，都有所分佈。」

立委（民）王定宇：「中國集結這麼大量的軍艦跟海巡，對這個區域形成了一個，容易擦槍走火的不安因子，而且它的意圖並不是為了自衛，很明顯的是有軍事擴張的用意。」

面對中國軍事恫嚇，深化台灣軍備成當務之急，總統賴清德接見"美國外交政策全國委員會"訪團，就再重申我國強化國防的必要性。





總統賴清德：「上週我們已經提出，為期八年四百億美元的特別預算，將用於重大對美軍事採購，以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。」





台灣展現對抗獨裁中國決心，民主盟邦也來相助，美國國會日前通過"台灣保證實施法案"，要求國務院至少每5年審查與台灣往來指引，並向國會提更新報告，發布最新指引給行政部門，解除雙邊不必要與過時的互動限制。

總統賴清德：「台灣和美國是彼此，重要的戰略及經貿夥伴，在共享理念價值深化交流合作，擴大互惠互利的道路上，我們都是最大的夥伴。」

中國越是展現擴張野心，越會讓台美等民主國家，更緊密合作。

