中部中心／綜合報導

中部地區，苗栗，台中，彰化，雲林，都宣布12日停班課，而從週二晚間到週三上午，中部幾乎都是無風無雨，也讓民眾賺到一天假，颱風假前一晚，夜市就出現了大批人潮，KTV訂包電話接到手軟，台中百貨公司也都宣布正常營業，一開門，就湧入大批放假人潮。

KTV前台，一通一通都是打來詢問有無空位？電話接到手軟，台中市府宣布12日停班課一天，不少民眾在得知消息後，就開始約人揪團開唱。





中部幾乎無風雨！ 苗.中.彰.雲停班課 百貨.KTV湧人潮

KTV電話接不停! 中部四縣市賺颱風假 民眾揪團開唱（圖／民視新聞）

廣告 廣告





颱風假前一晚，除了KTV爆滿，夜市同樣也出現人潮。

而台中海線，12日上午，雖然出現微小雨勢，但風勢相當強勁，不過因為颱風假，魚市場攤商，還是準備了比平日還多出2倍的貨量，要來應對颱風假人潮。

台中的百貨公司，也都宣布12日颱風假正常營業，還沒到營業時間，就已經有許多民眾，在門口等著要好好血拚、逛街。





中部幾乎無風雨！ 苗.中.彰.雲停班課 百貨.KTV湧人潮

市場攤商提高備貨量應對颱風假! 百貨也湧血拚人潮（圖／民視新聞）





感覺有賺到假期的還有彰化的民眾，12日白天，彰化同樣無風無雨。

雖然中部地區，並未出現大風大雨，不過因為已經達到停班課標準，才會放颱風假一天，提醒民眾，風雨難料，務必減少不必要的外出，颱風假在家才安全。

原文出處：中部幾乎無風雨！ 苗.中.彰.雲停班課 百貨.KTV湧人潮

更多民視新聞報導

雞立鶴群？南投、桃園不放颱風假 網友反應兩極

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場

賭上台大大氣系招牌「預言颱風假翻車」！ 學生曝雞排珍奶發送時間

