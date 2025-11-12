中部中心／綜合報導

中部地區，四個縣市，宣布12日停班課，不過周二晚間，一直到週三傍晚前，中部幾乎都沒有風雨，讓民眾賺到一天颱風假，KTV業者，訂包電話接不停，台中幾間百貨公司、outlet也都正常營業，一開門，就湧入大批放假民眾，海線魚市場熟食攤商備貨量，也平時多出2倍，就是為了因應颱風假人潮。

電話一通一通來，前台電話接到手軟，但很抱歉，包廂都沒囉。台中市府宣布12日停班課一天，不少民眾在得知消息後，就開始揪團開唱，KTV訂包電話，真的接不完。

而在海線，12日上午，雖然出現微小雨勢，但風勢相當強勁，不過因為颱風假，魚市場熟食攤商，還是準備了比平日還多的貨量，要來應對颱風假人潮。









台中海線颳強風 魚市場照常營業＂備貨量翻倍＂（圖／民視新聞）





不過說到颱風假，第一時間想到的就是有吃，有玩，有得逛，還有冷氣可以吹的百貨公司。

門都還沒開，百貨公司前就出現人潮，台中幾間大型百貨公司，都宣布颱風假正常營業，不少人睡飽起床後，就直奔用餐、逛街、看電影，一站滿足。

另外在台中后里另一處Outlet暢貨中心，也出現了排隊畫面。





幾乎無風雨！ 台中百貨公司湧人潮 民眾直呼＂賺到颱風假＂（圖／民視新聞）





排排排，排隊入場的車輛，大排長龍，全都是等著進場，完全看不到盡頭，

美食街、商場，也通通都是人潮，中部地區，12日白天，無大風大雨，民眾賺到颱風假，商家大賺颱風財。

原文出處：中部幾乎無風雨！ 苗、中、彰、雲停班課 百貨.KTV湧人潮

