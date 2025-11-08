中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
（記者柯美儀／台北報導）鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。
張竣堯表示，今、明兩日各地仍多為穩定天氣，僅基隆北海岸與東半部為迎風面有零星降雨，午後中南部山區偶有短暫雷陣雨，明日下午起東北季風增強，北部與東北部將轉為較濕涼。
張竣堯指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，下週一、週二北部及東半部降雨將逐漸增強，而下週二為雨勢最顯著。張竣堯預估，大台北、宜蘭及花蓮山區可能出現局部大雨到豪雨，並不排除有豪雨以上等級降雨。
張竣堯說明，下週三前後颱風本體將更接近台灣，屆時中南部降雨有機會明顯增加，並伴隨較強風勢，但雨勢、風勢強度仍取決於颱風登陸前是否因通過呂宋島地形而減弱。若颱風路徑與移動速度無太大改變，張竣堯預估下週一上半天將發布海上颱風警報，下週二視情況擴大為陸上警報。不過鳳凰颱風路徑在北轉過程仍具變數，需隨時留意最新氣象資訊。
溫度方面，張竣堯表示，北部、東半部受東北季風影響，下週一至週五白天高溫約25到28度，清晨約21到23度，感受偏濕涼。中南部下週一、週二仍有28到30度以上高溫；下週三、週四隨颱風影響降至20至25度，下週五後再回升至30度左右。
